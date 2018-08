Die Anwältin des nach Tunesien abgeschobenen Islamisten Sami A. geht von einer baldigen Rückkehr ihres Mandanten nach Deutschland aus.

Es bestehe in Tunesien keine Ausreisesperre für Sami A., und die deutschen Behörden erarbeiteten derzeit die nötigen Einreise-Papiere, sagte die Juristin Basay-Yildiz dem Rundfunk Berlin-Brandenburg. Wenn alle Dokumente vorlägen, könne ihr Mandant bereits in den kommenden Stunden oder Tagen zurückkehren. Der nordrhein-westfälische Integrationsminister Stamp erklärte dagegen, eine Rückholung sei derzeit nicht möglich. Vor allem der FDP-Politiker steht wegen des Falls in der Kritik. Er wies Rücktrittforderungen jedoch ebenso zurück wie Vorwürfe, die Justiz seines Bundeslandes getäuscht zu haben.



Sami A. war Mitte Juli von den Behörden der Stadt Bochum nach Tunesien abgeschoben worden, obwohl von dort nicht die erforderliche Zusage vorlag, dass ihm keine Folter droht. Das Oberverwaltungsgericht Münster hatte deshalb seine Rückführung angeordnet.