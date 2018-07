Im Fall der umstrittenen Abschiebung des Islamisten Sami A. will die tunesische Justiz voraussichtlich heute über ihr weiteres Vorgehen entscheiden.

Sie hatte wegen Terrorverdachts gegen den Mann ermittelt und wird möglicherweise Anklage erheben. Vor zwei Wochen war er in seine Heimat abgeschoben worden, obwohl das Verwaltungsgericht Gelsenkirchen entschieden hatte, dass dies nicht zulässig sei. Inzwischen forderten die Richter die Bochumer Ausländerbehörde unter Androhung eines Zwangsgeldes von 10.000 Euro auf, Sami A. bis spätestens kommenden Dienstag zurückzuholen. In Deutschland gilt der Mann als Gefährder. Vor Gericht hatte er stets geltend gemacht, in Tunesien drohe ihm Folter. Früher soll er ein Leibwächter Osama bin Ladens gewesen sein, was er jedoch bestreitet.

Diese Nachricht wurde am 27.07.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.