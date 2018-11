Das Verwaltungsgericht Gelsenkirchen hat das Abschiebeverbot gegen den bereits nach Tunesien gebrachten mutmaßlichen Islamisten Sami A. aufgehoben. Das Gericht gab mit seinem Urteil einem entsprechenden Antrag des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge statt.

Zur Begründung führten die Richter geänderte Umstände an. Die Gefahr der Folter und der unmenschlichen Behandlung des Tunesiers in seinem Heimatland sei nach einer Verbalnote der tunesischen Botschaft in Berlin nicht mehr wahrscheinlich. Sami A. werde darin zugesichert, dass geltende Schutzbestimmungen eingehalten würden.



Der als islamistischer Gefährder eingestufte Sami A. war Mitte Juli nach Tunesien abgeschoben worden. Das Oberverwaltungsgericht in Münster bewertete dies später als unrechtmäßig, weil dem Mann in seinem Heimatland Folter drohe.