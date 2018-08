Die Stadt Bochum muss wegen des Falls Sami A. doch kein Zwangsgeld zahlen.

Das Verwaltungsgericht Gelsenkirchen hatte eine Zahlung in Höhe von 10.000 Euro festgesetzt, mit der Begründung, die Stadt unternehme nicht genug, um den nach Tunesien abgeschobenen Islamisten zurück nach Deutschland zu holen.



Das Oberverwaltungsgericht in Münster entschied nun, die Stadtverwaltung von Bochum habe inzwischen alles in ihrer Macht Stehende dafür getan. Ein Zwangsgeld sei daher nicht mehr geboten.



Der als islamistischer Gefährder eingestufte Sami A. war im Juli zu Unrecht in sein Heimatland abgeschoben worden. Die deutschen Behörden müssen ihn nun in die Bundesrepublik zurückholen.