Bundesinnenminister Seehofer hat Tunesien persönlich um eine Zusicherung gebeten, dass der abgeschobene Islamist Sami A. in seinem Heimatland nicht misshandelt wird.

Seehofer habe in einem Telefonat mit dem tunesischen Innenminister Fourati über eine solche diplomatische Zusage gesprochen, sagte eine Sprecherin der Nachrichtenagentur dpa.



Der als islamistischer Gefährder eingestufte Sami A. war Mitte Juli nach Tunesien abgeschoben worden. Das Oberverwaltungsgericht in Münster bewertete dies später als unrechtmäßig, weil dem Mann in seinem Heimatland Folter drohe. Die deutschen Behörden müssten Sami A. deshalb zurückholen. Eine diplomatische Zusicherung Tunesiens gilt als Möglichkeit, dies zu umgehen.