Die Anwältin des nach Tunesien abgeschobenen Islamisten Sami A. geht von einer baldigen Rückkehr ihres Mandanten nach Deutschland aus.

Es bestehe in Tunesien keine Ausreisesperre für Sami A., und die deutschen Behörden erarbeiteten derzeit die nötigen Einreise-Papiere, sagte die Juristin Basay-Yildiz dem Rundfunk Berlin-Brandenburg. Wenn alle Papiere vorlägen, könne ihr Mandant bereits in den kommenden Stunden oder Tagen zurückkehren.



Der nordrhein-westfälische Integrationsminister Stamp hat Rücktrittsforderungen im Zusammenhang mit dem Fall Sami A. zurückgewiesen. Auch den Vorwurf, dass er das Verwaltungsgericht in Gelsenkirchen getäuscht habe, weise er entschieden zurück, sagte der FDP-Politiker in Düsseldorf. Nach seiner Auffassung hätten die Behörden alles richtig gemacht und die Anforderungen der Gerichte erfüllt. Über die geplante Abschiebung von Sami A. nach Tunesien seien alle Stellen informiert worden, bei denen das rechtlich zwingend erforderlich gewesen sei, meinte Stamp.



Er forderte die Bundesregierung auf, umgehend von den tunesischen Behörden die Versicherung einzuholen, dass Sami A. keine Folter drohe. Eine Rückholung sei derzeit aber nicht möglich.