Der stellvertretende FDP-Vorsitzende Kubicki fordert, dass der nach Tunesien abgeschobene Gefährder Sami A. wieder nach Deutschland geholt wird.

Der Beschluss des Gelsenkirchener Verwaltungsgerichts müsse vollzogen werden, sagte Kubicki im Deutschlandfunk. Wenn man dies nicht respektiere, wäre man - Zitat - "im Putin- oder Erdogan-Land". Wenn Politiker über Recht und Gesetz entschieden, dann gnade uns Gott, meinte Kubicki.



Sami A. war am 13. Juli aus Deutschland abgeschoben worden, obwohl das Verwaltungsgericht Gelsenkirchen dies unter Verweis auf eine mögliche Foltergefahr in seinem Heimatland untersagt hatte. Der Beschluss wurde aber erst zugestellt, als der Tunesier schon im Flugzeug saß. Inzwischen hat das Gericht die Ausländerbehörde in Bochum unter Androhung eines Zwangsgeldes von 10.000 Euro aufgefordert, Sami A. bis spätestens Dienstag nächster Woche zurückzuholen. In Tunesien wurde Sami A. vorläufig auf freien Fuß gesetzt.

