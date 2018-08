Der Vorsitzende der SPD-Fraktion im nordrhein-westfälischen Landtag, Kutschaty, wirft NRW-Integrationsminister Stamp im Fall Sami A. eine bewusste Täuschungsabsicht der Justiz vor.

Kutschaty sagte im Deutschlandfunk (Audio), Stamp habe die Gerichte über den Zeitpunkt der geplanten Abschiebung des als islamistischen Gefährder eingestuften Sami A. im Unklaren gelassen. Die Gerichte in NRW hätten sich bislang immer hundertprozentig auf Aussagen der Behörden verlassen können, sagte Kutschaty. Dieses Vertrauensverhältnis sei nun auf lange Sicht beschädigt. Kutschaty forderte in diesem Zusammenhang NRW-Ministerpräsident Laschet auf zu prüfen, ob Stamp als Minister noch tragbar sei. Politiker dürften unter keinen Umständen die Unabhängigkeit der Justiz in Frage stellen.



Sami A. war am 13. Juli nach Tunesien abgeschoben worden. Einen Tag zuvor hatte das Verwaltungsgericht Gelsenkirchen die Abschiebung untersagt. Der Beschluss wurde den zuständigen Behörden erst am nächsten Tag zugestellt, als Sami A. bereits im Flugzeug saß. Das Gelsenkirchener Gericht ordnete daraufhin an, ihn zurück zu holen. Dagegen legte die Stadt Bochum Beschwerde beim Oberverwaltungsgericht ein. Das hat diese gestern abgewiesen.