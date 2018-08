Die Stadt Bochum will den Beschluss des Oberverwaltungsgerichts Münster im Fall des Islamisten Sami A. akzeptieren.

In einer Erklärung heißt es, die Entscheidung sei eindeutig: Der abgeschobene Sami A. müsse aus Tunesien zurückgeholt werden. Er müsse allerdings von sich aus nach Deutschland zurückreisen. Weiter heißt es, die Stadt Bochum werde die Kosten des Rückflugs übernehmen und eine sogenannte "Betretungserlaubnis" ausstellen. Für den Tunesier gilt derzeit eine Einreisesperre. Die Ausländerbehörde ersuchte zudem das Auswärtige Amt, Sami A. ein Visum für eine einmalige Einreise auszustellen.



Das Oberverwaltungsgericht hatte geurteilt, dass die Abschiebung rechtswidrig war. Die Richter betonten, die jetzt eingetretene Situation hätte vermieden werden können, wenn die Behörden die Kammer über den Termin für die Abschiebung informiert hätten. Der von den Sicherheitsbehörden als islamistischer Gefährder eingestufte Sami A., der früher Leibwächter von Al-Kaida-Chef bin Laden gewesen sein soll, war am 13. Juli nach Tunesien abgeschoben worden. Der Beschluss des Verwaltungsgerichts Gelsenkirchen, dass dies wegen Foltergefahr in dem Land nicht zulässig sei, wurde aber erst übermittelt, als das Flugzeug mit dem 42-Jährigen an Bord bereits in der Luft war.



Der nordrhein-westfälische Innenminister Reul kritisierte das heutige Gerichtsurteil des OVG Münster. Wenn Bürger solche Entscheidungen nicht mehr verstünden, sei das Wasser auf die Mühlen der Extremen, sagte der CDU-Politiker der "Rheinischen Post". Dagegen forderten SPD und Grüne Landesintegrationsminister Stamp von der FDP zum Rücktritt auf. Er müsse die Konsequenzen tragen, denn die Abschiebung von Sami A. sei offensichtlich rechtswidrig gewesen.



Stamps Ministerium wiederum teilte mit, das Oberverwaltungsgericht lasse "uns ratlos zurück". Zitat: "Wir bedauern, dass das Oberverwaltungsgericht sich mit der zentralen Frage, ob Sami A. in Tunesien Folter droht, inhaltlich nicht auseinandersetzt." Und weiter heißt es, der Kurs der konsequenten Abschiebung von Gefährdern werde unverändert fortgesetzt.



Ob der Tunesier tatsächlich nach Deutschland zurückkehrt, ist aber unsicher. Ein Sprecher des tunesischen Justizministeriums erklärte, die Ermittlungen seien noch nicht abgeschlossen. Der Pass von Sami A. bleibe eingezogen, so dass er nicht reisen könne.