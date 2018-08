Der nordrhein-westfälische Innenminister Reul hat sich für seine Kritik an der Gerichtsentscheidung im Fall Sami A. entschuldigt.

Ihm sei inzwischen klar geworden, dass seine Äußerung missverstanden werden konnte - das bedauere er, teilte Reul in einer Erklärung mit. Für ihn sei es selbstverständlich, dass Richter ihre Urteile nach Recht und Gesetz treffen müssten und die Verwaltung sich an diese Gerichtsentscheide halte. Der CDU-Politiker betonte, er habe mit seiner Äußerung auf die möglichen Folgen für die gesellschaftspolitische Debatte hinweisen wollen, die der Gerichtsbeschluss zur Rückholung eines Gefährders habe.



Reul hatte nach dem Urteil des Oberverwaltungsgerichts in Münster gesagt, dass Richter immer auch im Blick haben sollten, dass ihre Entscheidungen dem Rechtsempfinden der Bevölkerung entsprechen. Er bezweifele, dass das im Fall Sami A. geschehen sei.