Der nordrhein-westfälische Integrationsminister Stamp hat Rücktrittsforderungen im Zusammenhang mit dem Fall Sami A. zurückgewiesen.

Auch den Vorwurf, dass er das Verwaltungsgericht in Gelsenkirchen getäuscht habe, weise er entschieden zurück, sagte der FDP-Politiker in Düsseldorf. Nach seiner Auffassung hätten die Behörden alles richtig gemacht und die Anforderungen der Gerichte erfüllt. Über die geplante Abschiebung von Sami A. nach Tunesien seien alle Stellen informiert worden, bei denen das rechtlich zwingend erforderlich gewesen sei, meinte Stamp.



Er forderte die Bundesregierung auf, umgehend von den tunesischen Behörden die Versicherung einzuholen, dass Sami A. keine Folter drohe. Eine Rückholung sei derzeit aber nicht möglich. - Gegen den Islamisten wird in Tunesien wegen Terrorverdachts ermittelt. Er darf das Land nicht verlassen.