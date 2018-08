Im Fall des Islamisten Sami A. verlangt der nordrhein-westfälische Oppositionsführer Kutschaty eine Entschuldigung der Landesregierung bei der Justiz.

Der SPD-Politiker sagte im Deutschlandfunk (Audio), Ministerpräsident Laschet müsse sich zudem fragen, ob Integrationsminister Stamp noch tragbar sei. Der FDP-Politiker habe die Justiz im Hinblick auf die geplante Abschiebung bewusst getäuscht. Laschet wies dies als "parteipolitische Spiele" zurück. Nach seiner Auffassung habe Stamp damals nach Recht und Gesetz gehandelt. Der als Gefährder eingestufte Sami A. wurde vor gut einem Monat nach Tunesien abgeschoben, obwohl dies einen Tag zuvor gerichtlich untersagt worden war. Er müsste nun zurückgeholt werden, die tunesischen Behörden lehnen es aber ab, ihn ausreisen zu lassen.



Die ranghöchste Richterin in NRW erhob wegen des Vorgangs ebenfalls Vorwürfe gegen die Politik. Die Präsidentin des Oberverwaltungsgerichts in Münster, Brandts, sagte der Deutschen Presse-Agentur, der Fall werfe Fragen zu Demokratie und Gewaltenteilung auf. Dem Verwaltungsgericht Gelsenkirchen seien Informationen bewusst vorenthalten worden. So hätten die Behörden verhindern wollen, dass die Justiz rechtzeitig ein Abschiebeverbot verhängen konnte. Brandts riet ihren Kollegen deshalb, sich vorerst auf Zusagen von Behörden nicht mehr in jedem Fall zu verlassen.