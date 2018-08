Ob der als islamistischer Gefährder eingestufte Sami A. aus Tunesien nach Deutschland zurückreisen darf, ist weiter unklar.

Seine Anwältin sagte der Deutschen Presse-Agentur, der zuständige Ermittlungsrichter habe ihr persönlich gesagt, dass eine Ausreise möglich sei. Dem widersprach jedoch der Sprecher der für Terrorismus zuständigen Staatsanwaltschaft in Tunesien. Es werde weiter gegen den Mann ermittelt, weshalb er in seinem Heimatland bleiben müsse. Der mutmaßliche Ex-Leibwächter Osama bin Ladens war Mitte Juli aus Deutschland abgeschoben worden. Ein Gericht in Gelsenkirchen hatte entschieden, dass dies wegen einer Foltergefahr nicht zulässig sei, und fordert seine Rückholung.



Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge will eine Aufhebung des Abschiebeverbots erreichen. Der Umgang der tunesischen Behörden mit Sami A. zeige, dass ihm weder Folter noch eine unmenschliche Behandlung drohe.