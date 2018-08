Wurde der abgeschobene Islamist Sami A. in Tunesien gefoltert? Seine Anwälte sagen Ja. Das nordrhein-westfälische Flüchtlingsministerium äußert hingegen starke Zweifel an dieser Schilderung. Für Ressortchef Stamp könnte sich an dieser Frage auch seine politische Zukunft entscheiden.

Die Anwälte des abgeschobenen Islamisten Sami A. schreiben in einem Brief an Nordrhein-Westfalens Flüchtlingsminister Stamp (FDP) ihr Mandant sei im Gefängnis in Tunesien drangsaliert worden. Fast zwei Tage lang habe Sami A. keine Nahrung erhalten - weder Essen noch Trinken. Diese Behandlung sei als Folter einzustufen, heißt es in dem Brief der Anwälte, dessen Eingang Stamps Ministerium inzwischen bestätigte. Ansonsten gibt sich das Ministerium zurückhaltend. Man sie nach wie vor davon überzeugt, dass Sami A. in Tunesien nicht gefoltert worden sei und ihm auch keine Folter drohe.



Die Frage, ob der als Gefährder eingestufte Mann in Tunesien gefoltert wurde, ist politisch brisant. Minister Stamp hatte vor zwei Wochen angekündigt, sein Amt unverzüglich zur Verfügung zu stellen, sollte Sami A. in seinem Heimatland gefoltert werden.



Im juristischen Streit um die Rückholung des 42-Jährigen nach Deutschland entschied das Oberverwaltungsgericht in Münster am Dienstag, dass die Stadt Bochum ein Zwangsgeld von 10.000 Euro nun doch nicht zahlen muss. Die Stadt habe inzwischen alles in ihrer Macht Stehende getan, um den Tunesier zurückzuholen. Ein Zwangsgeld, um dies durchzusetzen, sei daher nicht mehr geboten.



Der als islamistischer Gefährder eingestufte Sami A. war im Juli laut Entscheid des Verwaltungsgerichts Gelsenkirchen zu Unrecht in sein Heimatland abgeschoben. Die deutschen Behörden sollen ihn deshalb in die Bundesrepublik zurückholen. Allerdings will die tunesische Justiz dem Mann selbst den Prozess machen.