Die Polizei in Großbritannien beschuldigt im Zusammenhang mit dem Giftanschlag auf den früheren russischen Spion Sergej Skripal einen dritten Verdächtigen.

Der Staatsanwaltschaft zufolge gebe es genug Beweise, um den Mann wegen Verschwörung zum Mord, Mordversuchs, schwerer Körperverletzung sowie Besitzes und Einsatzes einer chemischen Waffe anzuklagen, erklärten die Ermittler. Man gehe davon aus, dass es sich um einen Agenten des russischen Militärgeheimdiensts GRU handele. Premierminister Johnson forderte Moskau auf, alle Verdächtigen in dem Fall auszuhändigen. Ein Auslieferungsersuchen werde mangels Hoffnung auf Erfolg nicht gestellt. Der russische Botschafter werde aber vom Außenministerium mit der Angelegenheit konfrontiert, erklärte ein Regierungssprecher.



Skripal und dessen Tochter Julia wurden im März 2018 in der englischen Stadt Salisbury dem Nervengift Nowitschok ausgesetzt, überlebten aber nach Wochen in kritischem Zustand. Russland wies jegliche Verantwortung von sich. Die britischen Behörden haben in dem Fall bereits zwei andere GRU-Agenten beschuldigt. Gegen alle drei Verdächtigen wurden Haftbefehle erlassen.

Diese Nachricht wurde am 21.09.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.