Wegen des Giftanschlags auf den ehemaligen Spion Skripal sucht die britische Polizei per Haftbefehl nach zwei Russen.

Die Verdächtigen werden unter anderem des versuchten Mordes beschuldigt, wie die Polizei mitteilte. Die beiden rund 40 Jahre alten Männer seien zwei Tage vor dem Anschlag mit russischen Pässen von Moskau nach Großbritannien geflogen und hätten das Land nur Stunden nach der Tat wieder verlassen. Die Polizei veröffentlichte Fotos der Gesuchten und teilte ihre Namen mit, wobei es sich den Angaben zufolge aber vermutlich um Tarnnamen handelt. Die britische Premierministerin May will heute im Parlament eine Erklärung abgeben.



Skripal und seine Tochter waren im März in der südenglischen Stadt Salisbury durch den Nervenkampfstoff Nowitschok schwer verletzt worden. Großbritannien warf Moskau vor, die beiden mit dem in der Sowjetunion entwickelten Nervengift Nowitschok vergiftet zu haben. Die russische Regierung weist das zurück.