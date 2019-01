Die Europäische Union hat die Führung des russischen Militärgeheimdienstes GRU wegen des Giftanschlags auf den Agenten Skripal in Großbritannien mit Sanktionen belegt.

Wie offiziell in Brüssel mitgeteilt wurde, dürfen der Chef und der stellvertretende Leiter des Geheimdienstes fortan nicht mehr in die EU einreisen. Außerdem wird ihr Vermögen in Europa eingefroren. Auch die beiden Agenten, die den Anschlag auf Skripal im März vergangenen Jahres verübt haben sollen, wurden auf die Sanktionsliste gesetzt.



Der Kreml hatte die Strafmaßnahmen im Vorfeld kritisiert. Ein Sprecher sagte, damit ändere sich nichts. Großbritannien habe immer noch keine Beweise dafür vorgelegt, dass russische Agenten die Tat verübt hätten.