Großbritannien begrüßt die neuen Sanktionen der USA gegen Russland im Fall des vergifteten Ex-Agenten Skripal.

Ein Sprecher des britischen Außenministeriums sagte in London, damit sende man eine eindeutige Botschaft an Moskau.



Die amerikanische Regierung hatte zuvor förmlich eine Verantwortung Russlands für die Vergiftung des früheren Agenten festgestellt. Die neuen Sanktionen sollen nach Angaben des US-Außenamtes in rund zwei Wochen in Kraft treten. Dabei geht es nach Agenturberichten offenbar um Exportlizenzen für sensible Technologien.



Die Vereinigten Staaten haben in dem Fall bereits Strafmaßnahmen verhängt, so wie auch eine Reihe anderer Länder. Russland hat darauf mit eigenen Sanktionen reagiert. Moskau weist die Verantwortung für den Giftanschlag auf Skripal und seine Tochter im März im britischen Salisbury kategorisch zurück.