Großbritannien hat eine Sondersitzung des UNO-Sicherheitsrats zum Giftanschlag auf den früheren russischen Spion Skripal angesetzt.

Das teilte die britische UNO-Botschafterin Pierce in New York mit. Man wolle die Mitglieder über die neuen Erkenntnisse in dem Fall informieren. Die Polizei sucht im Zusammenhang mit dem Anschlag jetzt per Haftbefehl nach zwei Russen. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft werden die beiden Männer unter anderem des versuchten Mordes beschuldigt. Sie seien zwei Tage vor dem Anschlag mit russischen Pässen von Moskau nach Großbritannien geflogen und hätten das Land nur Stunden nach der Tat wieder verlassen. Die Polizei hat inzwischen Fahndungsfotos und auch die Namen der Verdächtigen veröffentlicht.



Die britische Premierministerin May sagte Abgeordneten, der Geheimdienst sei zu dem Schluss gekommen, dass die beiden Männer Offiziere des russischen Militärgeheimdienstes GRU seien. Die Regierung in Moskau bestreitet eine Verwicklung in den Fall.