Investigativ-Journalisten haben nach eigenen Angaben die Identität des zweiten mutmaßlichen Skripal-Attentäters enthüllt. Das berichtet die Recherche-Webseite Bellingcat. Demnach soll es sich bei dem Verdächtigen, der unter dem Namen Alexander Petrow nach Großbritannien eingereist war, um Alexander Jewgeniwitsch Mischkin handeln, einen Militärarzt des russischen Geheimdienstes GRU.

Ausgewertet haben die Journalisten unter anderem verschiedene Ausweisdokumente. Außerdem soll an dem Anschlag auf den russischen Ex-Spion Skripal in Großbritannien ebenfalls nach Bellingcat-Informationen ein russischer Oberst beteiligt gewesen sein. Die britische Polizei wollte den Bericht nicht kommentieren.



Skripal und seine Tochter waren im März mit dem Nervengift Nowitschok in Kontakt gekommen und schwer erkrankt. Die Führung in Moskau bestreitet eine Verwicklung in den Fall.