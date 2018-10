Investigativ-Journalisten haben nach eigenen Angaben die Identität des zweiten mutmaßlichen Skripal-Attentäters enthüllt. Die britische Recherche-Webseite Bellingcat und die Zeitung "Daily Telegraph" berichten, bei dem Verdächtigen handele es sich um einen unter falschem Namen eingereisten Militärarzt des russischen Geheimdienstes GRU.

Die Journalisten geben an, dafür verschiedene Ausweisdokumente ausgewertet und mit Bekannten des Mannes gesprochen zu haben.



Den anderen mutmaßlichen Gift-Attentäter hatte Bellingcat Ende September als einen hochdekorierten russischen Offizier identifiziert. Die britische Polizei lehnte eine Stellungnahme zu den Recherchen ab. Auch russische Stellen äußerten sich nicht.



Skripal und seine Tochter waren im März mit dem Nervengift Nowitschok in Kontakt gekommen und schwer erkrankt. Die Führung in Moskau hatte eine Verwicklung in den Fall immer bestritten.