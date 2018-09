Russland will keine Untersuchung gegen die zwei von Großbritannien im Fall Skripal verdächtigten Russen einleiten.

Man habe keine Gründe, gegen die beiden Männer zu ermitteln, sagte ein Kreml-Sprecher in Moskau. Großbritannien habe in dem Fall nicht um Rechtshilfe gebeten. Juristische Schritte seien nur möglich, wenn Russland nach bilateralen und internationalen Regeln eingebunden werde.



Die britischen Behörden hatten gestern Fotos und Namen von zwei Russen veröffentlicht, die den Giftanschlag auf den früheren Doppalagenten Skripal und seine Tochter verübt haben sollen. Die britische Premierministerin May erklärte, die Männer seien Offiziere des russischen Militärgeheimdienstes. Die Regierung in Moskau bestreitet jede Verwicklung in den Fall.