Russland will keine Untersuchung gegen die zwei von Großbritannien im Fall Skripal verdächtigten Russen einleiten.

Man habe keine Gründe, gegen die beiden Männer zu ermitteln, sagte ein Kreml-Sprecher in Moskau. Großbritannien habe in dem Fall nicht um Rechtshilfe gebeten.



Deutschland, Frankreich, Kanada und die USA stellten sich in einer Erklärung hinter die Einschätzung Großbritanniens, dass die beiden Tatverdächtigen Mitarbeiter des russichen Militärgeheimdienstes seien. Die Regierung in Moskau bestreitet jede Verwicklung in den Fall.