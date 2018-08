Im Fall des vergifteten früheren russischen Doppelagenten Skripal haben die USA weitere Sanktionen gegen Russland angekündigt. Das Außenministerium in Washington teilte mit, Grundlage sei die Feststellung, dass Russland eine chemische Waffe eingesetzt und damit gegen internationales Recht verstoßen habe.

Die Strafmaßnahmen sollen demnach in rund zwei Wochen in Kraft treten. Um welche Sanktionen es sich handelt, wurde nicht mitgeteilt.



Auf Skripal und seine Tochter war Anfang März in Großbritannien ein Anschlag mit dem Nervengift Nowitschok verübt wurden. Beide überlebten. Großbritannien und die USA machen Moskau für die Tat verantwortlich. Der Kreml weist das zurück.