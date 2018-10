Der russische Präsident Putin hat den ehemaligen Spion Skripal öffentlich beschimpft.

Putin sagte bei einer Veranstaltung in Moskau, Skripal sei ein Vaterlandsverräter und "Dreckskerl". Für den Kreml sei er nicht mehr von Interesse. Skripal war in Russland im Jahr 2006 wegen Spionage für den britischen Geheimdienst zu 13 Jahren Haft verurteilt worden. Durch einen Gefangenenaustausch kam er 2010 nach Großbritannien.



Anfang März wurden er und seine Tochter bei einem Giftanschlag in der Stadt Salisbury schwer verletzt. Die britische Regierung macht zwei russische Agenten für die Tat verantwortlich; Moskau bestreitet dies.