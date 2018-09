Die russischen Behörden haben nach den Worten von Staatspräsident Putin die beiden von Großbritannien im Fall Skripal gesuchten Männer identifiziert.

Bei ihnen handele es sich um Zivilisten, sagte Putin am Rande eines Wirtschaftsforums in Wladiwostok. - Die britischen Behörden hatten in der vergangenen Woche mit Fotos und Namen nach zwei Männern gefahndet, die für den Giftanschlag auf den früheren russischen Doppelagenten Skripal und dessen Tochter im März verantwortlich sein sollen. Premierministerin May hatte im Parlament in London von russischen Geheimdienst-Agenten gesprochen, die höchstwahrscheinlich im Auftrag der Regierung in Moskau gehandelt hätten.