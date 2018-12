Die russische Medienaufsicht nimmt die BBC ins Visier. Die Behörde überprüft nach eigenen Angaben, ob sich der Sender an russische Gesetze hält. Die Erklärung ist eine Reaktion auf britische Schritte gegen einen russischen Fernsehsender.

Die britische Medienaufsicht hatte gestern bekannt gegeben, dass sie gegen den Sender RT vorgehen will. RT habe einseitig über die Vergiftung des Ex-Spions Skripal berichtet. Deshalb seien Sanktionen geplant.



Der ehemalige russische Doppelagent und seine Tochter waren im Frühjahr in Südengland mit dem Nervengift Nowitschok in Kontakt gekommen. Großbritannien und andere westliche Staaten machen dafür Russland verantwortlich. Die russische Regierung weist das zurück.