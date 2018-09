An dem Anschlag auf den russischen Ex-Spion Skripal in London soll ein russischer Oberst beteiligt gewesen sein.

Das berichten übereinstimmend die BBC und der "Daily Telegraph". Den Recherchen zufolge ist einer der Männer, der von den britischen Behörden nach dem Anschlag von Salisbury zur Fahndung ausgeschrieben wurde, ein hochdekrierter Oberst namens Anatoli Tschepiga. Dieser sei 2014 von Präsident Putin als Held ausgezeichnet worden und soll in Tschetschenien und in der Ukraine gekämpft haben.



Skripal und seine Tochter waren im März mit dem Nervengift Nowitschok in Kontakt gekommen und schwer erkrankt. Die Führung in Moskau bestreitet eine Verwicklung in den Fall.