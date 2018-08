Russland hat die von den USA angekündigten Sanktionen wegen des Giftanschlags auf den früheren Agenten Skripal kritisiert.

Die Anschuldigungen, dass Russland hinter dem Angriff im britischen Salisbury stecke, seien weit hergeholt, teilte die Botschaft des Landes in Washington mit. Es seien noch immer keine Fakten oder Beweise vorgelegt worden. Der russische Außenpolitiker Kossatschow sagte, die USA führten sich wie ein Polizeistaat auf.



Großbritannien hatte die neuen Sanktionen der USA gegen Russland zuvor begrüßt. Sie sollen nach Angaben des US-Außenamts in rund zwei Wochen in Kraft treten. Die Vereinigten Staaten hatten in dem Fall bereits Strafmaßnahmen verhängt, ebenso eine Reihe anderer Länder.