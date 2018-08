Die USA haben im Fall des vergifteten Ex-Agenten Skripal weitere Sanktionen gegen Russland angekündigt.

Das Außenministerium teilte mit, die amerikanische Regierung sei zu dem Schluss gekommen, dass Russland tödliche chemische oder biologische Waffen eingesetzt - und damit gegen internationales Recht verstoßen habe. Die neuen Sanktionen sollen demnach in rund zwei Wochen in Kraft treten. Laut AFP geht es um den Verkauf bestimmter Technologien an Russland, etwa für elektronische Geräte.



Die Vereinigten Staaten haben in dem Fall bereits Strafmaßnahmen verhängt, so wie eine Reihe anderer Länder. Russland hat darauf mit eigenen Sanktionen reagiert. Moskau weist die Verantwortung für den Giftanschlag auf Skripal und seine Tochter im März im britischen Salisbury kategorisch zurück. Beide Opfer überlebten das Attentat.