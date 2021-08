Das Internationale Olympische Komitee hat zwei belarussischen Leichtathletik-Trainern die Akkreditierung für die Sommerspiele entzogen.

Das habe eine Disziplinarkommission entschieden, teilte das IOC auf Twitter mit. Die Maßnahme sei im Interesse des Wohls der belarussischen Sportler ergriffen worden, die sich noch in Tokio befinden. Die beiden Funktionäre sollen ihrer Sprinterin Timanowskaja in Tokio mitgeteilt haben, dass sie wegen kritischer Äußerungen in den Sozialen Medien vorzeitig in ihre Heimat zurückzukehren habe.



Daraufhin hatte sich die 24-Jährige am Flughafen an die japanische Polizei gewandt und den Rückflug verweigert. Später erteilte ihr Polen ein humanitäres Visum, wo sie sich inzwischen aufhält.

Diese Nachricht wurde am 06.08.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.