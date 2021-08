Im Fall der belarussischen Sprinterin Timanowskaja hat das Internationale Olympische Komitee eine Disziplinarkommission eingesetzt.

Wie ein Sprecher mitteilte, soll diese klären, ob belarussische Funktionäre an dem mutmaßlichen Versuch, die Athletin aus Tokio zu entführen, beteiligt waren. Befragt würden der Leichtathletik-Cheftrainer von Belarus sowie ein Funktionär. Bereits gestern hatte das IOC eine formelle Untersuchung gegen das Nationale Olympische Komitee von Belarus angekündigt. Timanowskaja war am vergangenen Sonntag nach eigener Darstellung von ihrer Mannschaftsleitung bei den Olympischen Spielen zur Rückkehr nach Belarus gezwungen worden, nachdem sie sich kritisch über belarussische Trainer und Funktionäre geäußert hatte. Auf dem Flughafen wandte sie sich an die Polizei. In Tokio erhielt sie in der polnischen Botschaft ein Visum. Medienberichten zufolge ist die 24-Jährige nun auf dem Weg nach Österreich.

