Die belarussische Leichtathletin Timanowskaja ist in Wien gelandet.

Laut dem Flug-Portal Flight-Radar umflog die Maschine der Austrian Airlines auf ihrer Route aus Tokio belarussisches Gebiet. Timanowskaja wird nach Angaben der österreichischen Behörden während ihres Zwischenstopps bewacht. Sie soll sich in einem gesonderten Bereich des Wiener Flughafens bis zu ihrem Weiterflug nach Warschau aufhalten, sagte ein Sprecher des Außenministeriums.



Das Internationale Olympische Komitee hat inzwischen eine Disziplinarkommission eingesetzt. Sie soll klären, ob belarussische Funktionäre an dem mutmaßlichen Versuch, die Athletin aus Tokio zu entführen, beteiligt waren. Timanowskaja war am vergangenen Sonntag nach eigener Darstellung von ihrer Mannschaftsleitung zur Rückkehr nach Belarus gezwungen worden, nachdem sie sich kritisch über belarussische Trainer und Funktionäre geäußert hatte. Polen hat der 24-jährigen Sprinterin ein Visum ausgestellt und will sie einreisen lassen.

Diese Nachricht wurde am 04.08.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.