In der Affäre um die als rassistisch kritisierten Äußerungen des Schalke-Aufsichtsratsvorsitzenden Tönnies hat die Ethik-Kommission des Deutschen Fußball-Bundes ihren Verzicht auf eine Anklage verteidigt.

Der Kommissionsvorsitzende Schneider sagte dem Evangelischen Pressedienst, es sei bei der Entscheidung darum gegangen, Tönnies eine Grenze zu setzen und ihn zugleich zu ermutigen, sich durch "tätige Reue" zu engagieren. Schneider - selbst Theologe - erläuterte, man habe sich dazu entschlossen, "Härte gegen die Sünde", aber "nicht gegen den Sünder" zu zeigen.



Laut Schneider handelt es sich bei der Entscheidung der DFB-Ethik-Kommission durchaus um eine "Gratwanderung". So bewerte das Gremium die Aussage Tönnies' zwar als rassistisch, gehe aber nicht davon aus, dass der Aufsichtsratschef des Bundesligisten ein Rassist sei. Offenbar habe der Tönnies den diskriminierenden Satz über Afrikaner spontan in seine Rede auf dem Tag des Handwerks in Paderborn einfließen lassen, um bei seinem Auftritt eine "Bierzelt-Atmosphäre" zu schaffen.