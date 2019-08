Zahlreiche Fans des Fußball-Bundesligisten Schalke 04 kritisieren die Entscheidung des Vereins im Fall Tönnies.

Dieser könne so nicht mehr das Gesicht von Schalke sein, sagte etwa Manfred Beck von der Fan-Initiative im Interview mit Radio Emscher-Lippe. Der Aufsichtsratsvorsitzende Tönnies lässt sein Amt drei Monate lang ruhen und soll seine Tätigkeit danach wieder aufnehmen. Der Ehrenrat des Vereins hält den Vorwurf des Rassismus für unbegründet - anders als der ehemalige DFB-Pressesprecher Stenger. Tönnies Äußerungen seien "klar rassistisch", sagte er im Deutschlandfunk. Er verwies auf die Vorbildfunktion des Fußballs und betonte, es sei unfassbar, dass eines der Aushängeschilder eines großen Bundesligavereins sich eine solche Entgleisung leiste. Dies müsse deutlichere Folgen haben. Er wünsche sich eine Sperre von einem Jahr.

Kein Rassismus, aber Verstoß gegen Diskriminierungsverbot

Der Ehrenrat von Schalke 04 war gestern nach einer mehrstündigen Sitzung zu dem Schluss gekommen, dass der erhobene Vorwurf des Rassismus unbegründet sei. Vorzuwerfen sei Tönnies allerdings, gegen das in der Vereinssatzung und im Leitbild verankerte Diskriminierungsverbot verstoßen zu haben. Tönnies hatte in einer Rede gesagt, würden jährlich 20 Kraftwerke in Afrika finanziert, würden Afrikaner aufhören, "Bäume zu fällen" und nicht mehr, wenn es dunkel sei, "Kinder produzieren".



Das auch für Sport zuständige Bundesinnenministerium hat sich zum Fall Tönnies nicht geäußert. Man fördere den Profifußball nicht, daher äußere man sich auch nicht zu Sachverhalten bei Profi-Vereinen, sagte ein Sprecher auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur.