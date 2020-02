Der Fan- und Extremismusforscher Robert Claus spricht nach Berichten über rassistische Anfeindungen gegen Hertha-BSC-Spieler Jordan Torunarigha von einem "gesellschaftlich tief verwurzelten Rassismus".

Dieser drücke sich in einer langen Liste an Beispielen im Fußball aus, wo sich einzelne Fans "rassistisch, antisemitisch oder anderweitig diskriminierend" äußerten, sagte Claus in einem Interview der "Berliner Zeitung". Affenlaute seien dafür "leider ein klassisches Beispiel".



Im Achtelfinale des DFB-Pokals am Dienstagabend zwischen dem Schalke 04 und Hertha BSC (3:2 n.V.) war der Berliner Torunarigha, der in Verlängerung die Gelb-Rote Karte sah, nach Aussagen der Gäste mehrfach rassistisch beleidigt worden.



Affenlaute und rassistische Rufe gab es allerdings laut Claus in den 80er und 90er Jahren noch deutlicher häufiger. "Viele Fankurven haben in der Zwischenzeit einen Selbstreinigungsprozess mitgemacht", so der Forscher. Gerade Frankfurt und Schalke seien dafür bekannt, dass sie innerhalb ihrer Ultra-Szene diskutiert und reguliert hätten, rassistische und antisemitsche Rufe nicht zu dulden.



Torunarigha hat inzwischen Anzeige gegen Unbekannt gestellt, wie Hertha BSC mitteilte. Der Verein unterstütze die Anzeige, hieß es. Die Polizei in Gelsenkirchen hatte bereits zuvor Ermittlungen aufgenommen. Auch der Kontrollausschuss des DFB hat eine Untersuchung eingeleitet.