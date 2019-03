Äußerungen von US-Präsident Trump über den Fall des nach nordkoreanischer Haft gestorbenen US-Studenten Warmbier haben für Empörung gesorgt.

Warmbier war 2016 in Nordkorea zu 15 Jahren Arbeitslager verurteilt worden. Mitte 2017 wurde er freigelassen und starb wenige Tage später. Ein US-Gericht kam zu dem Schluss, dass der 22-Jährige in Nordkorea gefoltert worden war. Trump sagte gestern nach dem Gipfeltreffen mit dem nordkoreanischen Staatschef Kim, dieser habe ihm gesagt, dass er nichts von dem Fall gewusst habe. Er nehme Kim beim Wort, fügte Trump hinzu.



Die Eltern Warmbiers erklärten, Kim und sein Regime seien sehr wohl für den Tod ihres Sohnes verantwortlich. Vertreter der Demokraten warfen Trump vor, sich an die Seite von Diktatoren anstelle von US-Bürgern zu stellen. Auch der Minderheitsführer von Trumps Republikanern im Repräsentantenhaus, McCarthy, kritisierte den US-Präsidenten. Man wisse, was Nordkorea getan habe.