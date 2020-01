Der frühere Filmproduzent Harvey Weinstein ist wegen neuer mutmaßlicher Sexualverbrechen in Los Angeles angeklagt worden.

Nach Angaben einer Bezirksstaatsanwältin von Los Angeles County geht es um zwei Fälle aus dem Jahr 2013. Weinstein soll binnen zwei Tagen eine Frau vergewaltigt und sich an einer anderen sexuell vergangen haben. Zuvor hatte in New York ein Verfahren begonnen, in dem es um andere Vorwürfe des sexuellen Übergriffs geht.



Bei einer Verurteilung droht Weinstein eine lebenslange Haft. Der frühere Filmproduzent hat alle Anschuldigungen zurückgewiesen.