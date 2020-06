In den Bilanzskandal beim Zahlungsanbieter Wirecard schaltet sich die EU-Kommission ein.

Der stellvertretende Kommissionspräsident Dombrovskis sagte der "Financial Times", er wolle untersuchen lassen, ob die deutsche Finanzaufsicht BaFin bei der Kontrolle von Wirecard versagt und womöglich gegen EU-Recht verstoßen habe.



Auch Bundesfinanzminister Scholz hatte erklärt, als Konsequenz aus dem Fall Wirecard müsse die Aufsicht verändert werden. Wirecard hatte gestern Insolvenz angemeldet, weil in der Bilanz 1,9 Milliarden Euro fehlen. Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen Bilanzbetrug und Marktmanipulation. Inzwischen wurde bekannt, dass die BaFin bereits Anfang 2019 auf den Fall hingewiesen wurde.



Das fristlos entlassene Wirecard-Vorstandsmitglied Marsalek hält sich womöglich inzwischen in China auf. Nach den Daten der philippinischen Einwanderungsbehörde reiste Marsalek am Dienstag in das südostasiatische Land ein und einen Tag später über den Flughafen Cebu weiter nach China. Allerdings zeigten die Videoaufzeichnungen des Flughafens nicht, dass Marsalek das Land verlassen habe, sagte Justizminister Guevarra.



