Die geplante Ausweisung des Journalisten Adil Yigit von Deutschland in die Türkei stößt bei deutschen Oppositionsparteien auf Kritik.

Die stellvertretende Vorsitzende der Linksfraktion im Bundestag, Dagdelen, sagte dem RedaktionsNetzwerk Deutschland, der Bescheid sei ungeheuerlich und trete die Demokratie sowie den Rechtsstaat mit Füßen. Bundeskanzlerin Merkel müsse sich persönlich für Yigit einsetzen. Der Grünen-Politiker Özdemir erklärte, spätestens seit den Bildern auf der gemeinsamen Pressekonferenz Merkels mit dem türkischen Präsidenten Erdogan im September dürfte jedem klar sein, was dem Mann in seiner Heimat blühe. Damals war Yigit von Ordnern aus dem Saal gebracht worden, weil er ein T-Shirt trug, auf dem er Freiheit für Journalisten in der Türkei forderte.



Seiner Darstellung nach lehnt die Hamburger Ausländerbehörde eine Verlängerung seiner Aufenthaltsgenehmigung ab. Reise er nicht bis zum 22. Januar aus, drohe ihm die Abschiebung.