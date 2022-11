Coronavirus

Corona-Test in Shanghai (IMAGO/Xinhua)

Die Pekinger Gesundheitskommission meldete landesweit 31.444 neue Infektionen. Einhergehend mit den seit Wochen steigenden Infektionszahlen sind in chinesischen Städten zuletzt auch wieder mehr Einschränkungen verhängt worden. In Peking sind Schulen, Kindergärten und Geschäfte geschlossen. Die Bevölkerung wurde aufgefordert, sich möglichst nicht in der Öffentlichkeit aufzuhalten. In Guangzhou befinden sich mehrere Bezirke der Stadt komplett im Lockdown. Shanghai verfügte, dass Reisende fünf Tage keine Restaurants oder Geschäfte betreten dürfen.

Diese Nachricht wurde am 24.11.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.