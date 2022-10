Erneuter Ebola-Ausbruch in Uganda: Isolationsbereich des Mubende Regional Referral Hospital. (Hajarah Nalwadda/AP/dpa)

Die Ebola-Epidemie in Uganda hat vor einem Monat in einem ländlichen Teil des Distrikts Mubende begonnen. Anfang Oktober trat dann der erste Fall in der ugandischen Hauptstadt Kampala auf. Eine infizierte Person wollte sich in einem Krankenhaus in Kampala behandeln lassen und trug das Virus so auch in die Hauptstadt. Dort denken die Behörden nun über einen Lockdown nach. In den beiden am stärksten von Ebola betroffenen Bezirken wurden bereits Mitte des Monats eine nächtliche Ausgangssperre und ein Ausreiseverbot verhängt.

Den Behörden-Angaben zufolge gelten 34 Patienten inzwischen als genesen, 45 seien noch in Behandlung. Unter den Infizierten sind auch sechs Schulkinder. Es ist der erste Ebola-Ausbruch in Uganda seit zehn Jahren. Für diese Ebola-Variante gibt es keinen Impfstoff.

Ebola verbreitet sich durch Körperflüssigkeiten oder Kontakt mit verseuchten Gegenständen. Infizierte leiden an Fieber, Erbrechen, Durchfall, Gliederschmerzen und manchmal auch inneren oder äußeren Blutungen.

