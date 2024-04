In Norddeutschland fanden Ermittler falsche Dollarscheine im Nennwert von 103 Millionen Dollar. (picture alliance / PantherMedia / Aliaksei Verasovich)

Wie das Landeskriminalamt in Kiel mitteilte, wurden die Fälschungen in Jübeck im Landkreis Schleswig-Flensburg sowie in Hamburg bei Razzien an Wohn- und Firmenadressen entdeckt. Unter Tatverdacht steht demnach ein 42-Jähriger Geschäftsmann, der Falschgeld in die USA gebracht haben soll. Nach Ermittlerangaben wurden bei den Durchsuchungen insgesamt 75 Kartons mit gefälschten Dollarscheinen entdeckt.

