Stadionkatastrophe in Indonesien

Die Familien fordern nach Angaben ihres Anwalts umgerechnet 3,75 Millionen Euro Schadenersatz. Sie wandten sich zudem gegen Pläne, das Kanjuruhan-Stadion in der Stadt Kepanjen abzureißen. Stattdessen solle es als Mahnmal zur Erinnerung an die Tragödie dienen, hieß es. Die Zivilklage richtet sich unter anderem gegen den indonesischen Fußballverband und die nationale Polizei. Diese war nach einem Ligaspiel mit Schlagstöcken gegen Fans vorgegangen und hatte zugleich Tränengas abgefeuert, was eine Massenpanik auslöste.

