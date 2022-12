Heiligabend

Während für Zweidrittel der Menschen die Bescherung und ein gemeinsames Abendessen nach wie vor zu Weihnachten gehören, gehen inzwischen nur noch 15 Prozent in die Kirche, wie eine aktuelle Studie zeigt. In den Gottesdiensten ging es am Nachmittag neben der Weihnachtsbotschaft vor allem um Krieg und Frieden, um gesellschaftliches Miteinander und auch um die Krisen den Kirchen selbst.