US-Außenminister Antony Blinken (ZB)

Angesichts der Gefahr eines russischen Militäreinsatzes sollten dies auch alle anderen amerikanischen Staatsbürger im Land erwägen. Das State Departement rief außerdem dazu auf, wegen der Spannungen an der Grenze zur Ukraine nicht nach Russland zu reisen. Es bestehe die Gefahr der Schikanierung, Misshandlung und Erpressung, unter anderem durch die willkürliche Anwendung von Gesetzen seitens der russischen Polizei. Das Auswärtige Amt in Berlin hatte zuletzt erklärt, das Personal der deutschen Botschaft werde nicht reduziert.

US-Außenminister Blinken sagte, Russland wolle die Ukraine destabilisieren, um die Regierung zu stürzen. Auch das britische Außenministerium erklärte, vieles deute darauf hin, dass Moskau versuche, eine pro-russische Führung in Kiew zu etablieren. Am Vormittag wollen die EU-Außenminister mit Blinken in einer Videokonferenz über das Thema beraten.

Diese Nachricht wurde am 24.01.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.