Die Zahl derer, die Kindergeld vom deutschen Staat bekommen, erreicht in diesem Jahr einen neuen Rekord.

Bis Ende November gab es nach Angaben der Familienkasse mehr als 15 Millionen Kinder, die die Leistung vom deutschen Staat erhielten, fast 400.000 mehr als im Jahr zuvor, meldet die Deutsche Presse-Agentur.



Auch ins Ausland überweist die Familienkasse mehr als im Vorjahr: Rund 282.000 Kinder bekamen im November in der übrigen EU, der Türkei und dem früheren Jugoslawien Kindergeld. 2017 lag die Gesamtzahl der Empfänger im Ausland noch bei rund 250.000. Insgesamt zahlte der Staat in diesem Jahr knapp 34 Milliarden Euro Kindergeld.



Dass die Zahl der Bezieher insgesamt steigt, führt der Chef der Familienkasse, Bunk, auf mehrere Faktoren zurück. Einerseits steige die sogenannte Arbeitsmigration vor allem aus der EU an, andererseits stiegen auch die Geburtenzahlen. Und es würden zunehmend mehr Flüchtlinge anerkannt und bekämen auch erst dann Kindergeld.