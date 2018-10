Bundesfamilienministerin Giffey hat mehr Ehrlichkeit im Umgang mit organisierter Kriminalität angemahnt.

Es sei wichtig, Dinge wie Clan-Strukturen beim Namen zu nennen, sagte Gifffey im Interview der Woche des Deutschlandfunks. Der Staat müsse alles dafür tun, um besser zu sein als die organisierte Kriminalität, sagte die SPD-Politikerin. Sie forderte eine klare, nicht verhandelbare Linie im Umgang mit Menschen, die die Demokratie gefährdeten und den Rechtsstaat mit Füßen träten. Auch die vielen Fälle von Menschenhandel sowie Ausbeutung und Missbrauch von Kindern müssten thematisiert und angegangen werden. Zur inneren Sicherheit gehört nach Ansicht Giffeys auch die soziale Sicherheit. Hier gehe es darum, Zukunftsperspektiven zu schaffen und für Zuversicht zu sorgen.



Im Interview mit dem Deutschlandfunk sprach sich die Familienministerin erneut für eine bessere Bezahlung von Erzieherinnen und Erziehern aus. Mit Blick auf Berlin sagte Giffey, sie hoffe, dass das Geld aus dem Gute-KiTa-Gesetz in Fachkräfte investiert werde. Das bedeute, das Schulgeld abzuschaffen und Ausbildungsvergütungen einzuführen, damit Menschen überall den gleichen Zugang zu dem Beruf hätten. Als ihr nächstes großes Projekt kündigte Giffey das Starke-Familien-Gesetz an. Es bestehe aus einem Kindergeld Plus für Familien mit geringem Einkommen, die durch ihre Kinder in den Bezug von Sozialleistungen kämen.



Im Hinblick auf Rechtsextremismus und Fremdenfeindlichkeit sprach sich Giffey dafür aus, den Ostdeutschland nicht aus dem Blick zu verlieren, auch die ländlichen Regionen. Nach den Vorfällen in Chemnitz halte sie es für wichtig, in die sächsische Stadt zurückzukehren, um zivilgesellschaftlichen Organisationen weiter den Rücken zu stärken. Giffey hatte als erstes Mitglied der Bundesregierung den Ort besucht, wo ein 35-Jähriger niedergestochen worden war.