Bundesfamilienministerin Paus lehnt einen Pflichtdienst für junge Menschen ab. Bundespräsident Steinmeier hatte einen solchen vorgeschlagen. (Fabian Sommer/dpa Pool/dpa)

Ein solches Vorhaben würde einen Eingriff in die individuelle Freiheit eines jeden Jugendlichen bedeuten, sagte die Grünen-Politikerin in Berlin. In der Coronapandemie hätten junge Menschen viele Einschränkungen hinnehmen müssen und sich trotzdem solidarisch mit den Älteren gezeigt. Daher sollte die Gesellschaft ihnen die Freiheit zur eigenen Entscheidung lassen, erklärte Paus.

Bundespräsident Steinmeier hatte in der "Bild am Sonntag" einen verpflichtenden Dienst im Sozialbereich oder bei der Bundeswehr für alle jungen Frauen und Männer angeregt. Es gehe um die Frage, ob es Deutschland nicht gut tun würde, wenn sich junge Leute für eine gewisse Zeit in den Dienst der Gesellschaft stellten, so das Staatsoberhaupt.

