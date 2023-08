Unstimmigkeiten in der Ampel

Eine Pressekonferenz mit Lindner wurde kurzfristig abgesagt. Der FDP-Politiker sagte der Deutschen Presse-Agentur, es sei bedauerlich, dass ein Kabinettsbeschluss trotz des Einvernehmens mit dem Bundeswirtschaftsministerium nicht möglich gewesen sei. Jede und jeder sollte wissen, dass alle sozialen Ausgaben ein starkes wirtschaftliches Fundament benötigten.

Das Kabinett werde sich bei seiner Klausur Ende August mit dem Vorhaben befassen. Lindners Gesetzentwurf sollte die Wirtschaft mit einem Steuerpaket um jährlich rund 6,5 Milliarden Euro entlasten. Insgesamt sind 50 steuerpolitische Maßnahmen geplant. Im Zentrum steht eine Prämie für Investitionen in den Klimaschutz. Deutschlandfunk-Hauptstadtkorrespondent Johannes Kuhn sagte , es habe bis zuletzt Versuche gegeben, doch noch eine Einigung zu erzielen.

Eine Einigung erzielte die Bundesregierung dagegen in anderen Punkten. Beschlossen wurde das Solarpaket I. Bau und Betrieb von Solaranlagen sollen damit einfacher und attraktiver werden. Zudem werden bürokratische Hürden reduziert. Insbesondere die Installation sogenannter Balkonkraftwerke soll erleichtert werden.

Die Ministerriege billigte zudem den Gesetzentwurf von Gesundheitsminister Lauterbach zur Teillegalisierung von Cannabis . Das Vorhaben sieht unter anderem vor, dass der Besitz von 25 Gramm Cannabis für Erwachsene straffrei sein soll. Zudem können Privatpersonen mit bis zu drei Pflanzen selbst Cannabis anbauen. In neu zu gründenden Vereinen von bis zu 500 Personen soll zudem für den privaten Konsum Cannabis angebaut werden dürfen.

Der Drogenbeauftragte der Bundesregierung, Blienert, äußerte sich im Vorfeld der Entscheidung positiv. Der SPD-Politiker sagte im Deutschlandfunk , es handele sich um einen Paradigmenwechsel in der Drogenpolitik. Man verharmlose nicht den Konsum. Dieser habe durch die reine Verbotspolitik der Vergangenheit aber zugenommen. Blienert sprach sich für mehr Mittel für die Prävention aus. Auch der Bund müsse dabei seinen Beitrag leisten. Der SPD-Bundestagsabgeordnete Fiedler warb dafür, auch andere Drogen in den Blick zu nehmen. Man dürfe nicht den Fehler machen, nur über Cannabis zu diskutieren, sagte er im Deutschlandfunk . Es gebe Höchststände bei den Drogentoten, und dies seien keine "Cannabis-Toten". In anderen Stoffgruppen sei das Drogenproblem viel größer.